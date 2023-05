TU Dresden erinnert an Bücherverbrennung vor 90 Jahren

Dresden.

Die Technische Universität Dresden erinnert an ein dunkles Kapitel ihrer Geschichte. Am 10. Mai 1933 wurden wie in anderen deutschen Hochschulstädten auch in Dresden Bücher jüdischer und politisch unliebsamer Autoren verbrannt. "Die öffentlichen Bücherverbrennungen bildeten den Höhepunkt einer von der nationalsozialistisch dominierten Deutschen Studentenschaft organisierten Kampagne 'wider den undeutschen Geist'", teilte die TU am Freitag mit. 90 Jahre später soll am 13. Mai mit einer "kritischen Campusführung" an das schlimme Ereignis erinnert werden.