TU Dresden und Uni Leipzig in Endrunde für Exzellenzcluster

Bund und Länder wollen Spitzenforschung stärken. Viele Universitäten hoffen auf die sogenannte Exzellenzförderung. Nun sind Dresden und Leipzig mit insgesamt fünf Anträgen in die Finalrunde gekommen.

Dresden/Leipzig.

Es geht um Ansehen und viel Geld: Die TU Dresden und die Universität Leipzig haben es in die Endrunde der Bewerber für die neue Förderrunde der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern geschafft. Das teilte das sächsische Wissenschaftsministerium am Freitag in Dresden mit. Insgesamt werden geht es um zwei Anträge der Universität Leipzig und drei der TU Dresden.