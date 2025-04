Tunnelsanierung auf Autobahn E55 beginnt

Auf dem Weg durch Tschechien müssen sich Pkw- und Lkw-Fahrer auf Verzögerungen einstellen. Grund sind monatelange Arbeiten an zwei Tunneln. Dafür soll es künftig schneller vorangehen.

Prag.

Wegen Bauarbeiten an zwei Tunneln kommt es auf der Autobahn D8 (E55) zwischen Dresden und Prag zu Verkehrsbehinderungen. Auf tschechischer Seite sind der 2,1 Kilometer lange Panenska-Tunnel und der rund 400 Meter lange Libouchec-Tunnel seit Dienstag für eine Woche ganz geschlossen, wie die Autobahndirektion RZD mitteilte.

In diesem Bereich gelte eine Vollsperrung in beiden Richtungen. Für Pkw- und Lkw-Fahrer sind Umleitungsstrecken durch das Erzgebirge ausgeschildert, die aber über schmale und teils unübersichtliche Straßen führen. Die tschechische Autobahn D8 schließt an die A17 auf sächsischer Seite an.

Die tschechische Polizei bat um Geduld. Sie ermahnte die Fahrer, auf den Umleitungsstrecken bei Bedarf Rettungsgassen sofort zu bilden. Rund 140 Beamte sind nach Angaben der Agentur CTK vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Nach der einwöchigen Vollsperrung soll der Verkehr monatelang in beiden Richtungen durch jeweils eine der beiden Tunnelröhren geführt werden. Zudem sind weitere Vollsperrungen für Anfang Juli und Oktober geplant.

Höchstgeschwindigkeit wird künftig angehoben

Die Kosten der Sanierungsarbeiten belaufen sich auf umgerechnet knapp 30 Millionen Euro. Erneuert oder repariert werden unter anderem die Notgehwege, die Entwässerung, die Feuerschutztüren und die Entrauchung der Rettungswege. Hinzukommt eine neue Verkehrsbeschilderung. Die Höchstgeschwindigkeit in den Tunneln soll nach Abschluss der Arbeiten von 80 auf 100 Kilometer pro Stunde erhöht werden.

Die beiden Autobahntunnel Panenska und Libouchec wurden bereits im Jahr 2006 fertiggestellt. Die Übergabe des letzten Bauabschnitts der gesamten Autobahn D8 (E55) zögerte sich indes bis 2016 hinaus. (dpa)