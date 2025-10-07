Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Arbeiten an einer neuen Fahrbahn sowie das Anbringen neuer Schilder sorgen auf der A17 für Behinderungen. (Symbolbild)
Arbeiten an einer neuen Fahrbahn sowie das Anbringen neuer Schilder sorgen auf der A17 für Behinderungen. (Symbolbild) Bild: Jonas Walzberg/dpa
Arbeiten an einer neuen Fahrbahn sowie das Anbringen neuer Schilder sorgen auf der A17 für Behinderungen. (Symbolbild)
Arbeiten an einer neuen Fahrbahn sowie das Anbringen neuer Schilder sorgen auf der A17 für Behinderungen. (Symbolbild) Bild: Jonas Walzberg/dpa
Sachsen
Tunnelsperrungen auf A17 Richtung Tschechien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den nächsten Tagen müssen die Menschen mit Einschränkungen auf der Strecke von Dresden nach Prag rechnen. Die Fahrbahn sowie Schilder werden neu gemacht.

Dresden.

Mehrere Tunnel auf der A17 Richtung Prag werden für Instandsetzungsarbeiten zwei Nächte lang für den Verkehr gesperrt. Betroffen seien die Abschnitte bei Coschütz, Dölzschen und Altfranken, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Die Sperrungen seien von Dienstagabend bis Mittwochmorgen sowie von Donnerstagabend bis Freitagmorgen, jeweils von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr, geplant, hieß es. Eine Umleitung ist über die Anschlussstelle Dresden-Gorbitz über Dresden-Südvorstadt zurück auf die A17 geplant.

Zu weiteren Behinderungen auf der Strecke Richtung Tschechien führt die Sperrung der Auffahrt Dresden-Prohlis von Dienstag bis Donnerstag. Hier werden, jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Beschilderungen erneuert. Die Umleitung erfolgt ebenfalls über die Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
2 min.
Nach Brückeneinsturz: Dresden gibt Terrassenufer frei
Dirk Hilbert (FDP, l), Oberbürgermeister der Stadt Dresden, und Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen), Baubürgermeister der Stadt Dresden, tragen den letzten Schrankenzaun vom Terrassenufer beiseite.
Endlich freie Fahrt am Terrassenufer: Nach Monaten voller Umwege und Staus rollt der Verkehr wieder durch die Dresdner Altstadt.
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
14:23 Uhr
2 min.
Über 5.000 Menschen fordern Erhalt der ICE-Stopps in Riesa
ICEs sollen künftig auf der Strecke zwischen Dresden und Leipzig nur noch am Morgen und Abend halten. (Symbolbild)
Mit dem Fahrplanwechsel droht Riesa der Verlust eines Großteils der ICE-Halte. Die Kritik an den Plänen wird lauter.
Mehr Artikel