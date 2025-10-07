Tunnelsperrungen auf A17 Richtung Tschechien

In den nächsten Tagen müssen die Menschen mit Einschränkungen auf der Strecke von Dresden nach Prag rechnen. Die Fahrbahn sowie Schilder werden neu gemacht.

Dresden. Mehrere Tunnel auf der A17 Richtung Prag werden für Instandsetzungsarbeiten zwei Nächte lang für den Verkehr gesperrt. Betroffen seien die Abschnitte bei Coschütz, Dölzschen und Altfranken, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Die Sperrungen seien von Dienstagabend bis Mittwochmorgen sowie von Donnerstagabend bis Freitagmorgen, jeweils von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr, geplant, hieß es. Eine Umleitung ist über die Anschlussstelle Dresden-Gorbitz über Dresden-Südvorstadt zurück auf die A17 geplant.

Zu weiteren Behinderungen auf der Strecke Richtung Tschechien führt die Sperrung der Auffahrt Dresden-Prohlis von Dienstag bis Donnerstag. Hier werden, jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Beschilderungen erneuert. Die Umleitung erfolgt ebenfalls über die Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt. (dpa)