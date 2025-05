Turn-Held Toba macht Schluss: Bald Trainer

Der "Hero de Janeiro" beendet seine Turn-Karriere. Andreas Toba wird bei der EM in Leipzig letztmals für Deutschland antreten. Dann will der 34-Jährige sein Wissen weitergeben - als Landestrainer.

Andreas Toba hat mit bald 35 Jahren genug, beendet seine Turn-Karriere und wird Trainer. Der Olympia-Held von Rio wird bei der anstehenden Europameisterschaft in Leipzig letztmals in der deutschen Riege stehen, danach wird er Landestrainer im Gerätturnen der Männer am Bundesstützpunkt Hannover."Ich habe eine sehr lange Karriere erlebt, mit vielen ups und downs, habe mehr erreicht, als ich es mir je erträumt habe", erklärte Toba in einer vom Verband verbreiteten Mitteilung. "Ich bin sehr dankbar für die unvergesslichen Momente."Vor allem sein Auftritt bei den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien ist unvergessen. In der Mannschafts-Qualifikation erlitt der damals 25-Jährige einen Kreuzbandriss und war eigentlich raus. Doch Toba, der im Oktober 35 Jahre alt wird, wollte nicht aufgeben, insbesondere die Teamkollegen nicht im Stich lassen. Also ließ er sich sein rechtes Knie so fest wie möglich tapen und turnte noch am Pauschenpferd. Auch durch diesen Einsatz qualifizierte sich die Mannschaft fürs Finale, wurde am Ende Siebter. Der "Hero de Janeiro" war geboren.