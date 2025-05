Turnfest und EM in Leipzig: Einsatzkräfte sind bereit

Leipzig wird Ende Mai zum Schauplatz eines großen Sport-Spektakels – mit dem Deutschen Turnfest und der Turn-EM. Die Einsatzkräfte wollen eine friedliche und großartige Zeit sichern.

Leipzig. Leipzig rüstet sich für ein Sportfest der Superlative: In drei Wochen (28. Mai) startet das Internationale Deutsche Turnfest in der Messestadt zu dem 80.000 Sportler und bis zu 750.000 Gäste erwartet werden. Die Einsatzkräfte, Sicherheits- und Schutzbehörden sind gut vorbereitet, wie die Stadt mitteilte. Demnach spielten bei den Vorbereitungen auch die Erfahrungen mit der Fußball-Europameisterschaft im Vorjahr eine Rolle.

Das Turnfest biete an vielen Orten Begegnungen vieler fröhlicher Menschen, die gemeinsam die Vielfalt des Sports feiern und die Aktiven an den zahlreichen Veranstaltungsorten anfeuern könnten, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. "Für die Sicherheit der Aktiven und Gäste wird dabei Sorge getragen", versprach der SPD-Politiker. "Zusammen mit der Stadt Leipzig, der Feuerwehr und der Bundespolizei werden wir anlässlich dieses Großevents im Einsatz sein, damit alle eine friedliche und großartige Zeit in der Sportstadt erleben", ergänzte Leipzigs Polizeipräsident René Demmler.

Das Internationale Deutsche Turnfest gehört laut Veranstalter zu den größten Breitensportereignissen weltweit. Es blickt auf eine lange Tradition zurück: Bereits 1863 war Leipzig Gastgeber des dritten Allgemeinen Deutschen Turnfestes. 2025 richtet die Stadt das Turnfest nun zum 13. Mal aus. Parallel finden in Leipzig auch die Turn-Europameisterschaften statt. (dpa)