TV-Star Katzenberger, Ex-Puhdys-Frontmann Birr, Torwart-Ikone Gulácsi & Co.: Lebensbeichten auf der Leipziger Buchmesse

Jetzt ist es raus: Auf der Leipziger Buchmesse geben sich wieder etliche Stars und Sternchen die Klinke in die Hand, darunter Schriftsteller-Schwergewichte, aber auch Unterhaltungsstars wie Daniela Katzenberger, Lutz van der Horst oder Dieter Birr, Ex-Frontmann der Puhdys.

Leipzig. Autogrammjäger haben auch dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse wieder die Qual der Wahl: Highlights sind unter anderem die Signierstunden mit Liebesroman-Königin Kira Licht, mit den Thriller-Autoren Sebastian Fitzek oder Marc Elsberg oder mit der in Dresden lebenden Sabine Ebert, die mit ihren historischen Romanen („Die Wanderhure“) zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen in Deutschland zählt. Andrang dürfte aber auch bei Maxine Reuker herrschen. Sie erreicht mittlerweile rund 150.000 Menschen auf Instagram und über 500.000 auf TikTok als @maxinereuker - und hat nach über zwei Jahren Therapie ein emotionales Buch verfasst, in dem sie ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet hat.

Bestsellerautorin Sabine Ebert wird auch auf der Buchmesse in Leipzig wieder die Herzen ihrer Fans höher schlagen lassen und Bücher signieren. Bild: Johanna Klix/Archiv Bestsellerautorin Sabine Ebert wird auch auf der Buchmesse in Leipzig wieder die Herzen ihrer Fans höher schlagen lassen und Bücher signieren. Bild: Johanna Klix/Archiv

Hier gibt es das komplette Programm zur Buchmesse

Insgesamt sind während der diesjährigen Leipziger Buchmesse vom 19. bis 22. März rund 2000 Veranstaltungen an mehr 300 Orten auf dem Messegelände und in der gesamten Stadt geplant. Das komplette Programm und alle Mitwirkenden finden Sie im Internet unter www.leipziger-buchmesse.de oder hier.

Für Kinder ist auch viel dabei

Die vielen Prominenten, die sich für die Buchmesse und „Leipzig liest“ angemeldet haben, bringen wieder Bücher mit, die unter die Haut gehen. Dazu zählen auch Horror-Queen Annika Strauss, aber auch renommierte Kinderbuchautoren wie Paul Maar und Kabarettist Bernhard Hoëcker („Das Katzenhuhn“), der jetzt gemeinsam mit Eva Mühlenfels und der Illustratorin Angela Glökler ein neues Bilderbuch geschaffen hat. Es heißt „Paul bekommt ein Kätzchen“.

„Maschine“ Birr plaudert über die Puhdys-Bandgeschichte

Musiker und Ex-Puhdys-Frontmann Dieter „Maschine“ Birr wird auf der Buchmesse verraten, wie es DDR-Bands wie seine geschafft haben, in der damaligen BRD live aufzutreten und hunderttausende Platten zu verkaufen. Bild: Christian Schubert/Archiv Musiker und Ex-Puhdys-Frontmann Dieter „Maschine“ Birr wird auf der Buchmesse verraten, wie es DDR-Bands wie seine geschafft haben, in der damaligen BRD live aufzutreten und hunderttausende Platten zu verkaufen. Bild: Christian Schubert/Archiv

Mit Spannung erwartet werden aber auch Künstlerinnen wie Judith Holofernes („Wir sind Helden“) oder die deutsche Musikjournalistin, Moderatorin und Podcasterin Miriam Davoudvandi, die als eine der einflussreichsten Stimmen in der Rap-Szene gilt. Zu Gast sein werden zudem Größen wie die Managerlegende Peter Schimmelpfennig und Dieter Birr, Ex-Frontmann, Sänger, Gitarrist und Komponist der Puhdys. Sie präsentieren „Der Doppelagent“, das Buch von Gunnar Leue, mit dem der Journalist Schimmelpfennigs außergewöhnliche Erinnerungen festgehalten hat. Wer immer schon einmal wissen wollte, wie DDR-Bands wie die Puhdys, City oder Karat es geschafft haben, in der damaligen BRD live aufzutreten und hunderttausende Platten zu verkaufen, kann es bei dem von Leue moderierten Gespräch erfahren.

RB-Star Péter Gulácsi lässt in sein Innenleben blicken

Péter Gulácsi, Torwart des RB Leipzigs und der ungarischen Nationalmannschaft, stellt auf der Messe seine Autobiografie vor. Bild: IMAGO/RHR-Foto Péter Gulácsi, Torwart des RB Leipzigs und der ungarischen Nationalmannschaft, stellt auf der Messe seine Autobiografie vor. Bild: IMAGO/RHR-Foto

Gute Unterhaltung garantieren zudem Autoren und Autorinnen, die einen Blick auf sich selbst zwischen Selbstoptimierung und Gesellschaftsanalyse ermöglichen. Sie erzählen, wie sie - und damit wir - leben. So hat Péter Gulácsi, Torwart des RB Leipzigs und der ungarischen Nationalmannschaft, eine Autobiografie geschrieben, die seinen Weg vom kleinen Jungen aus einem Budapester Außenbezirk zum Top-Torhüter in der Bundesliga und Champions League, inklusive Stationen bei Liverpool, Leihzeiten und Konkurrenzkämpfen beschreibt. Er berichtet offen von Erfolgen wie Verletzungen und Niederlagen, von der Zusammenarbeit mit Trainern sowie seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft, aber auch über seine Erfahrungen als Eltern gemeinsam mit seiner Frau Dia.

Alice Schwarzer bietet „Feminismus pur“

Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer seziert zentrale Begriffe unserer Zeit. Bild: Jens Kalaene/dpa Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer seziert zentrale Begriffe unserer Zeit. Bild: Jens Kalaene/dpa

Politisch pointiert wird es in „Feminismus pur. 99 Worte“, in dem die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer zentrale Begriffe unserer Zeit von A bis Z seziert – ob „Frauenbewegung“, „Geld“, „Humor“ oder „Lebensfreude“. Reality-TV-Star Daniela Katzenberger erzählt in ihrem Buch „Katze goes Muskelkater“ hingegen auf sehr unterhaltsame und humorvolle Weise, wie sie sich zur Fitness-Ikone und zur Teilnehmerin im Miss-Universe-Wettbewerb verwandelt hat – vom fürchterlichen Tag, an dem die Jeans platzte, bis zu dem Glücksmoment, an dem sie sich ein Leben ohne brennende Muskeln gar nicht mehr vorstellen konnte. Sie demonstriert, dass mit Überzeugung und Durchhaltevermögen große Veränderungen zu erreichen sind – nicht nur körperlich, sondern auch mental. Katzenberg signiert auf der Messe aber nicht nur Bücher, sondern es ist für den 20. März abends auch ein „Mitmachprogramm für jedes Alter“ mit der TV-Ikone angekündigt.

Bei Lutz van der Horst, Aurel Mertz und Heinz Strunk wird es witzig

Entertainer Lutz van der Horst erzählt in seinem ersten Roman „Konfetti-Blues“ tragikomisch und satirisch die Geschichte eines erfolglosen Comedyautors. Bild: IMAGO/APress Entertainer Lutz van der Horst erzählt in seinem ersten Roman „Konfetti-Blues“ tragikomisch und satirisch die Geschichte eines erfolglosen Comedyautors. Bild: IMAGO/APress

Die neuen alten Männlichkeitsbilder nimmt indes der deutsche Komiker Aurel Mertz in seinem satirischen Sachbuch-Debüt „Alpha-Boys“ auseinander. Er fragt mit Witz und Ernst, warum toxische Rollenbilder wieder so anschlussfähig sind und Männer im Alter oft in eine ganz komische Peinlichkeit abrutschen. Ein weiterer aus dem Fernsehen bekannter Comedian, Lutz van der Horst, erzählt in seinem ersten Roman „Konfetti-Blues“ tragikomisch und satirisch die Geschichte eines erfolglosen Comedyautors namens Max, der auf der Suche nach Liebe und Erfolg auch viele politische und gesellschaftliche Absurditäten erlebt. Heinz Strunk vereint in seinem Sammelband „Kein Geld, kein Glück, kein Sprit“ indes Erzählungen und Kurzgeschichten, in denen oft die Absurdität des Alltags die Hauptrolle spielt – scharf, traurig, nicht selten urkomisch. Poetisch-klangvoll wird es mit Max Prosas „Wildwuchs“. (juerg)