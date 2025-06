U21 mit klarem Sieg im EM-Countdown

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bereitet sich im Trainingslager auf die EM-Endrunde vor. Im Testspiel gegen ein Leipziger Nachwuchsteam gibt es dort einen Sieg. Eine Führungskraft wird nachreisen.

Blankenhain. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat anderthalb Wochen vor dem EM-Start einen (torreichen) Testspielsieg eingefahren. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann gegen die U19 von RB Leipzig mit 8:0 (5:0). Bei der Partie im Rahmen des Trainingslagers in Blankenhain erzielten Eric Martel (4. Minute), Paul Nebel (16.), Max Rosenfelder (27.), Brajan Gruda (30.), Nicolò Tresoldi (35.), Ansgar Knauff (52.) und Nelson Weiper (86./89.) die Tore.

"Zuallererst bin ich froh, dass sich keiner verletzt hat", meinte Trainer Antonio Di Salvo nach der Partie. "Das Spiel war ordentlich. Wir haben viele Abläufe trainiert, die wir im Spiel umsetzen konnten und die auch in Tore umgemünzt werden konnten. Wir haben ein Standardtor erzielt, im Pressing Bälle erobert, schnell nach vorne gespielt und daraus Tore geschossen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden."

Die U 21-Nationalmannschaft bereitet sich noch bis Mittwoch im Weimarer Land auf die diesjährige U 21-Europameisterschaft vor, die vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei stattfindet. Nach dem Vorrunden-Aus im Sommer 2023 will die DFB-Auswahl diesmal wieder das Finale erreichen. Slowenien (12. Juni), Tschechien (15. Juni) und England (18. Juni) sind die Gruppengegner. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Generalprobe unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Am Donnerstag steht die EM-Generalprobe in einem Länderspiel gegen die ebenfalls für die EM qualifizierten Finnen an. Diese Partie wird am DFB-Campus in Frankfurt/Main unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Am Tag zuvor muss Trainer Antonio Di Salvo sein offizielles 23-Mann-Aufgebot an die UEFA melden.

Ins Trainingslager hatte Di Salvo 26 Spieler mitgenommen. Der Stuttgarter U17-Weltmeister Finn Jeltsch musste wegen einer Entzündung am rechten Oberschenkel vorzeitig aus dem Trainingslager abreisen. Erst nach der Nations League wird dessen in dieser Saison so stark auftrumpfende Club-Kollege Nick Woltemade nach der Nations League zur U21 stoßen. (dpa)