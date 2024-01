U21 spielt EM-Qualifikation in Chemnitz und Halle

Chemnitz/Halle.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft absolviert ihre nächsten beiden Spiele in der EM-Qualifikation in Chemnitz und Halle. Zunächst werden die Fußballer von Trainer Antonio Di Salvo am 22. März (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz den Kosovo empfangen, wie der DFB am Montag mitteilte. Vier Tage später (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) geht es im Leuna-Chemie-Stadion gegen Israel. Die deutsche Mannschaft führt die EM-Qualifikationsgruppe D aktuell mit zwölf Zählern an. 2025 findet die EM in der Slowakei statt. (dpa)