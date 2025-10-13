Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fans von Dymano Dresden feierten im Mai ausgelassen den Aufstieg. (Archivbild)
Fans von Dymano Dresden feierten im Mai ausgelassen den Aufstieg. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Polizisten versuchten, die Fanlager auseinanderzuhalten. (Archivbild)
Polizisten versuchten, die Fanlager auseinanderzuhalten. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa
Fans von Dymano Dresden feierten im Mai ausgelassen den Aufstieg. (Archivbild)
Fans von Dymano Dresden feierten im Mai ausgelassen den Aufstieg. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Polizisten versuchten, die Fanlager auseinanderzuhalten. (Archivbild)
Polizisten versuchten, die Fanlager auseinanderzuhalten. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa
Sachsen
Über 100.000 Euro Strafe: Dynamo Dresden legt Einspruch ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon während des Spiels in Mannheim starten Fans von Dynamo Dresden im Mai ihre Aufstiegsparty. Fans gelangen vor Ende in den Innenraum, später wird Pyrotechnik gezündet. Das will der DFB bestrafen.

Dresden.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Zweiligist Dynamo Dresden wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 100.350 Euro belegt. Die Sachsen legten jedoch Einspruch gegen das Urteil ein, wie der DFB mitteilte. 

Was war passiert?

Im Rahmen des Drittligaspiels am 10. Mai 2025 gegen Waldhof Mannheim - Dynamo machte an diesem Tag den Aufstieg perfekt - waren in der Schlussphase mehrere Dresdener Zuschauer in den Innenraum gelangt. Die Partie wurde daraufhin für einige Minuten unterbrochen, "um durch eine Ordnerkette ein Aufeinandertreffen mit ebenfalls in den Innenraum gelangten Mannheimer Anhängern zu vermeiden", wie der DFB in einer Mitteilung schrieb.

Außerdem stürmten nach Abpfiff Hunderte Dresdener Fans das Feld. "Ein Rauchkörper wurde in Richtung eines Polizisten geworfen, zudem schossen Dresdener Anhänger mindestens zehn Raketen in Richtung von Mannheimer Anhängern und Einsatzkräften der Polizei sowie des Ordnungsdienstes", teilte der DFB mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
04.10.2025
3 min.
Dynamo Dresden kann trotz Führung nicht daheim gewinnen
Jakob Lemmer (Dynamo Dresden) erzielt das Tor zum 3:3.
Besser kann Dynamo unter Flutlicht nicht ins Topspiel starten. Doch die Führung ist gleich wieder weg. Noch vor der Pause dreht der KSC die Partie. Dynamo kämpft und wird spät mit dem 3:3 belohnt.
12:58 Uhr
1 min.
DFB-Sportgericht reduziert Geldstrafen für Dynamo Dresden
Fans von Dymano Dresden feierten im Mai ausgelassen den Aufstieg. (Archivbild)
Wegen Fan-Verstößen muss Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hohe Strafen zahlen. Nach Einspruch senkt der DFB jedoch die Summen.
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel