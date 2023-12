Über 140 Corona-Tote seit Oktober: Grippe grassiert

Dresden.

Die Zahl der Atemwegsinfektionen nimmt in Sachsen weiter zu. Seit Anfang Oktober wurden 141 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion übermittelt, wie aus dem am Freitag veröffentlichten jüngsten Bericht der Landesuntersuchungsanstalt hervorgeht. Danach handelte es sich um 60- und 98-Jährige. Bei den gemeldeten Corona-Infektionen hält der Trend nach oben an: Es wurden elf Prozent mehr Fälle binnen einer Woche registriert. Betroffen seien vor allem Säuglinge und ältere Erwachsene.