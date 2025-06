Über 2.200 Ausbildungen im Handwerk für neues Lehrjahr fest

Viele junge Menschen sowie Ausbildungsbetriebe legen sich frühzeitig fest. Auch diesmal sind schon viele Lehrverträge im Handwerk geschlossen - dennoch wird Nachwuchs dringend gesucht.

Dresden.

Sachsens Handwerk vermeldet gut zwei Monate vor Beginn des nächsten Ausbildungsjahres ein Plus von 6 Prozent bei den Neu-Lehrverträgen. Bis Ende Mai wurden 2.264 solcher Vereinbarungen geschlossen, 128 mehr als Vorjahreszeitpunkt. Eine berufliche Karriere im Handwerk sei für junge Leute unverändert attraktiv, sagte Frank Wetzel vom Sächsischen Handwerkstag auf Anfrage. "Qualifizierter Berufsnachwuchs ist unverzichtbar, wenn die vielfach gut am Markt eingeführten Handwerksbetriebe in Stadt und Land wettbewerbsfähig bleiben sollen."