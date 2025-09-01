Über 700 syrische Ärzte arbeiten in Sachsen - Zulassung dauert bis zu dreieinhalb Jahre

Vor 2015 gab es kaum Syrer in Sachsen. Heute sind im Freistaat mehr als 8000 Syrer in Arbeit und weit über 6000 arbeitslos. Die Zahl der Migranten ist insgesamt stark gewachsen.

Die starke Zuwanderung im Flüchtlingssommer 2015 und in den Folgejahren hat die Bevölkerungsstruktur in Sachsen nachhaltig verändert. Im Jahr 2014 lag der Anteil nichtdeutscher Staatsangehöriger im Freistaat bei 2,9 Prozent. Seither gab es einen kontinuierlichen Anstieg. Ende April 2025 betrug der Ausländeranteil 8,2 Prozent, wie eine... Die starke Zuwanderung im Flüchtlingssommer 2015 und in den Folgejahren hat die Bevölkerungsstruktur in Sachsen nachhaltig verändert. Im Jahr 2014 lag der Anteil nichtdeutscher Staatsangehöriger im Freistaat bei 2,9 Prozent. Seither gab es einen kontinuierlichen Anstieg. Ende April 2025 betrug der Ausländeranteil 8,2 Prozent, wie eine...