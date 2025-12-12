MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Überalterung und Geburtenknick: Sachsen schrumpft 2026 wohl auf unter vier Millionen Einwohner

Senioren in der Leipziger Innenstadt: Selbst die dynamischste Großstadt Sachsens hat ein Geburtendefizit.
Senioren in der Leipziger Innenstadt: Selbst die dynamischste Großstadt Sachsens hat ein Geburtendefizit. Bild: Jan Woitas/dpa
Senioren in der Leipziger Innenstadt: Selbst die dynamischste Großstadt Sachsens hat ein Geburtendefizit.
Senioren in der Leipziger Innenstadt: Selbst die dynamischste Großstadt Sachsens hat ein Geburtendefizit. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Überalterung und Geburtenknick: Sachsen schrumpft 2026 wohl auf unter vier Millionen Einwohner
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das kommende Jahr erwartet das Statistische Bundesamt einen einschneidenden Schritt bei der Bevölkerungsentwicklung. Langfristige Prognosen lagen in Sachsen aber auch schon deutlich daneben.

Bereits im kommenden Jahr könnte Sachsen weniger als vier Millionen Einwohner haben. Das geht aus der neuen Vorausberechnung zur Entwicklung der Bevölkerung des Statistischen Bundesamtes hervor. Laut mehrerer Berechnungsvarianten hat der Freistaat Ende 2026 nur noch 3,99 Millionen Einwohner. Ende 2024 waren es 4,04 Millionen. Langfristig sagen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
11.12.2025
3 min.
Deutschland altert rasant – Zahl der Rentner steigt deutlich
Destatis zufolge wächst die Zahl der 67-Jährigen und Älteren bis 2038 weiter. (Symbolbild)
Geburten, Lebenserwartung und Zuwanderung bestimmen die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Neue Vorausberechnungen zeigen: Das Land altert weiter – und die Erwerbsbevölkerung schrumpft deutlich.
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
08:38 Uhr
2 min.
Sachsen steuert auf weniger als vier Millionen Einwohner zu
In Ostdeutschland soll der Anteil der Über-67-Jährigen bis 2038 weiter ansteigen. (Archivbild)
Dass Sachsens Bevölkerung schrumpft, ist längst bekannt. Eine neue Prognose zeigt: Schon 2026 könnte die Vier-Millionen-Marke unterschritten werden.
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
Mehr Artikel