Überalterung und Geburtenknick: Sachsen schrumpft 2026 wohl auf unter vier Millionen Einwohner

Für das kommende Jahr erwartet das Statistische Bundesamt einen einschneidenden Schritt bei der Bevölkerungsentwicklung. Langfristige Prognosen lagen in Sachsen aber auch schon deutlich daneben.

Bereits im kommenden Jahr könnte Sachsen weniger als vier Millionen Einwohner haben. Das geht aus der neuen Vorausberechnung zur Entwicklung der Bevölkerung des Statistischen Bundesamtes hervor. Laut mehrerer Berechnungsvarianten hat der Freistaat Ende 2026 nur noch 3,99 Millionen Einwohner. Ende 2024 waren es 4,04 Millionen. Langfristig sagen...