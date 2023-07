Überfahrenes Mobiltelefon löst Einsatz auf Autobahn aus

Bautzen.

Ein Mobiltelefon ist auf der Autobahn A4 nahe Bautzen in Sachsen unter die Räder gekommen und hat daraufhin eigenständig einen Notruf ausgelöst. Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei eilten zur vermeintlichen Unfallstelle, ohne dass es einen Unfall gab, wie die Polizei in Görlitz am Freitag mitteilte. Wie sich herausstellte, hatte am Mittwochmittag ein Autofahrer sein Mobiltelefon auf dem Dach seines Wagens vergessen. Während der Fahrt sei es dann in der Nähe der Anschlussstelle Salzenforst heruntergefallen und von anderen Fahrzeugen überrollt worden. Bei der Rettungsleitstelle ging daraufhin ein Notruf für einen schweren Verkehrsunfall ein. (dpa)