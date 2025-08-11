Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Übergriff auf Schulkind - Zeuge stellt Tatverdächtigen (Symbolbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Übergriff auf Schulkind - Zeuge stellt Tatverdächtigen (Symbolbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Übergriff auf Schulkind - Zeuge stellt Tatverdächtigen
Nach einem Übergriff auf einen Grundschüler hat ein couragierter Zeuge der Polizei geholfen. Er erkennt einen Tatverdächtigen wieder und hält ihn fest - bis die Handschellen klicken.

Schneeberg.

Gut zwei Wochen nach dem Übergriff auf ein Grundschulkind in Schneeberg (Erzgebirgskreis) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Zeuge der Tat hatte den Mann wiedererkannt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Der Zeuge war anschließend dem Tatverdächtigen gefolgt und hatte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 26-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Er steht unter Verdacht, einen Jungen Ende Juli in eine Seitengasse gezogen und diesen geküsst zu haben. Anschließend ließ der Täter von dem Geschädigten ab und der Junge konnte sich in Sicherheit bringen. (dpa)

