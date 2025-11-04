Überholmanöver geht schief - acht Autos beschädigt

Unfall auf der B172 in Bad Schandau: Acht demolierte Autos, ein Verletzter und mehr als 200.000 Euro Schaden sind die Folgen eines missglückten Überholvorgangs.

Bad Schandau. Ein Überholmanöver in Bad Schandau hat mit einem schweren Unfall geendet. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 51-Jähriger mit seinem Auto auf der B172 im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mehrere Fahrzeuge überholen. Er sei am Montag nach links ausgeschert und dann mit einem anderen Auto zusammengestoßen, der ebenfalls bereits überholte.

Der 19-jährige Fahrer verlor die Kontrolle: Der Wagen kam von der Fahrspur ab, kollidierte mit mehreren geparkten Autos und kam an einer Hauswand zum Stehen, wie es von der Polizei hieß. Insgesamt wurden dabei sechs weitere Autos beschädigt. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen.

Insgesamt entstand Polizeiangaben zufolge ein Sachschaden von über 200.000 Euro. Die Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mehr als fünf Stunden gesperrt werden. (dpa)