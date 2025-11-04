Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einem Überholmanöver in Bad Schandau ist es zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen (Symbolfoto)
Bei einem Überholmanöver in Bad Schandau ist es zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen (Symbolfoto) Bild: Michael Matthey/dpa
Sachsen
Überholversuch endet in Unfall – Sechs Autos beschädigt
In Bad Schandau ist es auf der B 172 bei einem Überholvorgang zu einem Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger wurde leicht verletzt, mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Bad Schandau.

Bei einem Überholvorgang auf der B 172 in Bad Schandau ist am Montagabend ein 19-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 51-jähriger Autofahrer zum Überholen ausscheren und übersah dabei den von hinten bereits überholenden Wagen des 19-Jährigen.

Die Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der jüngere Fahrer am Straßenrand gegen sechs geparkte Autos prallte. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf rund 19.000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. (dpa)

