Übung: Hubschrauberpiloten fliegen in Formation über Städte

Bald könnte es am Himmel lauter werden. Polizei-Piloten eines Ausbildungslehrgangs sind über Städten in mehreren Bundesländern unterwegs.

Sankt Augustin. Wer in der kommenden Woche ungewöhnlich viele Hubschrauber am Himmel entdeckt, muss sich keine Sorgen machen: Polizei-Piloten brechen zu einer mehrtägigen Übung auf. Dabei werden vom 22. September an verschiedene Bundesländer überflogen, wie die Bundespolizei in Sankt Augustin mitteilte. Über einigen Großstädten sollen die insgesamt 13 Hubschrauber auch im Formationsflug zu sehen sein.

Die Route führt die Piloten voraussichtlich von Sankt Augustin bei Bonn über Gifhorn, Hamburg, Fuhlendorf, Barth, Neubrandenburg, Blumberg, Bautzen und Kassel-Calden am 26. September wieder zurück nach Sankt Augustin.

Bei den Piloten handelt es sich Teilnehmer eines Ausbildungslehrgangs für Berufshubschrauberpilotinnen und -piloten der Bundespolizei und der Polizeien der Länder. Sie sollen mit der Übung in "fliegerisch taktischen Inhalten" geschult werden. (dpa)