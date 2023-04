Übungsmanöver mit Airbus A380 am Flughafen Leipzig/Halle

Die Lufthansa hat mit dem Airbus A380 am Samstag am Flughafen Leipzig/Halle mehrere Stunden das sogenannte Touch-and-Go-Manöver trainiert. Am Morgen startete das größte Passagierflugzeug der Welt von München nach Leipzig, wie das Flugunternehmen am Samstag auf Anfrage mitteilte. Ziel der Übung sei es, das Start- und Landemanöver zu üben, bei denen die Besatzung unter anderem den manuellen Anflug auf Sicht und das Durchstarten der Maschine praktiziert.

Am Nachmittag flog die Maschine wieder zurück nach München, wo sie gegen 14.20 Uhr landete. Lufthansa will den Flieger ab dem 1. Juni wieder zum Einsatz kommen lassen. Zunächst nach Boston, ab dem 4. Juli dann auch nach New York. Davor sollen Trainingsflüge absolviert werden.

Das Unternehmen hatte die Riesenjets eigentlich bereits ausgemustert, reaktiviert aber jetzt einige Maschinen wieder, weil die Nachfrage auf der Langstrecke angezogen hat und sich die Auslieferung neuer Flugzeuge verzögert. Vor dem Linien-Neustart des A380 müssen die Lufthansa-Crews ein umfassendes Trainingsprogramm absolvieren. (dpa)