Umbruch beim Dresdner SC: Neun Spielerinnen gehen

Eine Woche nach dem Aus im Halbfinale kündigt sich bei den Volleyballerinnen des Dresdner SC ein großer Umbruch an. Wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, verlassen neun Spielerinnen den Verein und auch im Trainerteam gibt es Abgänge nach dieser Saison.

Besonders bitter ist für den sechsmaligen deutschen Meister, dass mit Monique Strubbe ein Eigengewächs, das in Dresden unter den Fittichen von Trainer Alexander Waibl zur Nationalspielerin reifte, zum Dauerkonkurrenten Allianz MTV Stuttgart wechselt. "Ja, das kann ich bestätigen. Da müssen wir unsere Philosophie überdenken, denn wir bilden nicht den Nachwuchs für Stuttgart aus", erklärte Waibl. Mit der US-Amerikanerin Kayla Haneline verliert der DSC seine zweite Stamm-Mittelblockerin an den schwäbischen Konkurrenten. Libera Linda Bock, die in Dresden vor allem im Außenangriff zum Einsatz kam, wechselt zum Ost-Rivalen nach Schwerin.

Nicht mehr für die Dresdnerinnen auflaufen werden zudem Angreiferin Ágnes Pallag, die Liberas Sophie Dreblow und Elisa Lohmann, Zuspielerin Květa Grabovská sowie auch die erst im Winter nachverpflichteten Annick Meijers und Marie Hänle. Über ihre weitere Zukunft ist nichts bekannt.

Auch im Trainerteam deutet sich ein Umbruch an, denn Co-Trainer Markus Steuerwald verlässt nach einem Jahr den DSC und auch der langjährige Athletikcoach Łukasz Zarębkiewicz verabschiedet sich. Bei beiden sind private Gründe ausschlaggebend. (dpa)