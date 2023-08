Umgebindehaus brennt in Sohland - Drei Verletzte

Sohland an der Spree.

Ein Umgebindehaus hat am frühen Sonntagmorgen in Sohland an der Spree gebrannt. Dabei wurden der 69 Jahre alte Eigentümer und zwei Feuerwehrleute durch Rauchgas leicht verletzt, wie die Polizei Görlitz am Montag mitteilte. Das Haus musste demnach beim Löschen teilweise abgerissen werden. Das Feuer hatte sich laut Polizei vom Wohnbereich bis in das Dach ausgebreitet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst unklar. Umgebindehäuser werden mit einer Mischung von Massiv-, Fachwerk- und Blockbauweise errichtet und verbinden damit die slawische Blockbauweise mit deutscher Fachwerkstechnik. (dpa)