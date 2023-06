Umstrittene Abschiebung eines Pakistaners sorgt für Unmut

Hoyerswerda.

Die umstrittene Abschiebung eines Pakistaners aus Hoyerswerda sorgt weiter für Unmut und Kritik. Nach bisherigen Erkenntnissen war er bei einem Termin im Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen von der Polizei dort erwartet worden. Sollte er zu solch einem Termin "gelockt" worden sein, zerstöre das nicht nur das Vertrauensverhältnis in öffentliche Behörden, sondern vor allem in die Gesundheitsämter, teilte die Sächsische Landesärztekammer am Montag mit.