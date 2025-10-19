Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wendler polarisiert wieder: Der umstrittene Schlagersänger kehrt nach mindestens sechs Jahren auf eine ostdeutsche Bühne zurück.
Sein ostdeutsches Comeback feierte er auf dem Leipziger Oktoberfest.
Wendler geht nach ran an seine Fans.
Der Sänger polarisierte vor allem während der Corona-Pandemie.
Wendler polarisiert wieder: Der umstrittene Schlagersänger kehrt nach mindestens sechs Jahren auf eine ostdeutsche Bühne zurück.
Sein ostdeutsches Comeback feierte er auf dem Leipziger Oktoberfest.
Wendler geht nach ran an seine Fans.
Der Sänger polarisierte vor allem während der Corona-Pandemie.
Sachsen
Umstrittener Schlagersänger Wendler tritt in Leipzig auf
Nach umstrittenen Aussagen während der Corona-Pandemie feiert Michael Wendler sein Bühnen-Comeback in Leipzig – begleitet von Kritik aus der Schlagerszene.

Leipzig.

Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler hat am Samstagabend in Leipzig sein ostdeutsches Bühnen-Comeback gegeben. Der 53-Jährige trat beim Leipziger Oktoberfest auf. Es war der erste Auftritt des durch Corona-Verschwörungserzählungen in die Kritik geratenen Sängers in Ostdeutschland seit mindestens sechs Jahren. 

Im Mai hatte Wendler sein Bühnen-Comeback in einer Bochumer Diskothek gefeiert. Im September folgten ein Konzert in der Arena Oberhausen sowie Wendlers Ballermann-Comeback im Megapark auf Mallorca. Der hessische Schlagersänger Ikke Hüftgold hatte das Engagement vor dem Hintergrund von Wendlers vergangenen Äußerungen auf der Social Media Plattform X scharf kritisiert und als Fehlentscheidung bezeichnet. 

Wendler, der mit Liedern wie "Egal" und "Sie liebt den DJ" ebenso bekannt wurde wie mit seinen Auftritten in Reality-Formaten wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Promi Big Brother", gehörte ab 2020 zu den prominenten Verschwörungstheoretikern im Kontext der Corona-Pandemie. Den Medien warf er Zensur vor. 

Die während der Corona-Pandemie geltenden Einschränkungen des Bewegungsradius verglich Wendler auf seinem Telegram-Kanal mit einem "KZ". Später relativierte er die Aussage, indem er behauptete, mit der Abkürzung "Krisenzentrum" gemeint zu haben. (dpa)

