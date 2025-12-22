MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Umstrittenes Schul-Projekt im Erzgebirge: Verein Wurzelwerk stellt keinen Antrag auf Schulbeginn 2026

Der Andrang hielt sich zuletzt offenbar in Grenzen: Früherer Fensterschmuck in den Räumen des Vereins in Neudorf.
Der Andrang hielt sich zuletzt offenbar in Grenzen: Früherer Fensterschmuck in den Räumen des Vereins in Neudorf. Bild: Uwe Mann/Archiv
Der Andrang hielt sich zuletzt offenbar in Grenzen: Früherer Fensterschmuck in den Räumen des Vereins in Neudorf.
Der Andrang hielt sich zuletzt offenbar in Grenzen: Früherer Fensterschmuck in den Räumen des Vereins in Neudorf. Bild: Uwe Mann/Archiv
Sachsen
Umstrittenes Schul-Projekt im Erzgebirge: Verein Wurzelwerk stellt keinen Antrag auf Schulbeginn 2026
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Region war von der Huss-Schule die Rede. Nach Informationen der „Freien Presse“ werden derzeit keine Kinder mehr betreut. Ist der Plan einer streng christlichen Schul-Aternative damit vom Tisch?

Ist die Idee einer freien Schule nach christlich-biblischen Grundsätzen im Erzgebirge vom Tisch? Diese Frage stellt sich, nachdem der Verein Wurzelwerk aus Neudorf am Fuß des Fichtelbergs nach Informationen der „Freien Presse“ für das kommende Schuljahr keinen neuerlichen Antrag auf Zulassung einer solchen Schule gestellt hat. Die Frist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
06.06.2025
3 min.
Erzgebirge: So hat der Freistaat über den Antrag auf Genehmigung der sogenannten „Huss-Schule“ entschieden
Das Domizil des Wurzelwerk-Vereins in Neudorf gehört dem Unternehmer Jürgen Huss.
Der Wurzelwerk-Verein aus dem Umfeld von Karzl-Erfinder Jürgen Huss will aus der juristischen Grauzone – und eine zugelassene Schule gründen. Nun hat das Landesamt über das Vorhaben befunden.
Frank Hommel
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
Mehr Artikel