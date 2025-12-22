Umstrittenes Schul-Projekt im Erzgebirge: Verein Wurzelwerk stellt keinen Antrag auf Schulbeginn 2026

In der Region war von der Huss-Schule die Rede. Nach Informationen der „Freien Presse“ werden derzeit keine Kinder mehr betreut. Ist der Plan einer streng christlichen Schul-Aternative damit vom Tisch?

