Unbekannte beschädigen 34 Autos in Zwickau

Zwickau.

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Zwickau 34 Autos beschädigt. Dabei hätten sie einen Schaden von geschätzt 17.000 Euro verursacht, teilte die Polizei mit. Die beiden männlichen Verdächtigen sollen demnach nach Mitternacht durch mehrere Straßen gezogen sein und gegen geparkte Autos und deren Rückspiegel getreten haben. Anwohner hatten per Telefon die Polizei informiert und die Verdächtigen als etwa 17 bis 20 Jahre alt beschrieben. Obwohl gleich mehrere Streifenwagen zum Tatort fuhren, konnten sie die Verdächtigen nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei bittet um Mithilfe. (dpa)