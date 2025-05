Unbekannte beschmieren Büro von Linken-Abgeordneten Pellmann

Das Wahlkreisbüro des Linken-Politikers Pellmann wurde erneut Ziel einer Attacke. Der Abgeordnete warnt vor einer beunruhigenden Normalisierung solcher Einschüchterungsversuche.

Leipzig. Unbekannte haben das Wahlkreisbüro des Linken-Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann in Leipzig mit einem gelben Schriftzug beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde die etwa ein Quadratmeter große Aufschrift zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag auf eine Fensterscheibe des Büros im Stadtteil Grünau-Mitte aufgebracht. Der entstandene Sachschaden wurde bislang nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Ein Sprecher der Linken bestätigte den Vorfall. Pellmann ordnete die Tat politisch ein: "Auch dieser Vorfall reiht sich in eine lange Reihe neonazistischer Übergriffe ein", sagte Pellmann. Es sei wichtig, weiterhin standhaft zu bleiben und Flagge zu zeigen – gerade auch in Regionen und Gebieten in Ostdeutschland, wo vermeintlich Neonazis das Gefühl hätten, die Oberhand zu haben, erklärte er.

Das Büro wurde in der Vergangenheit mehrfach Ziel von Vandalismus und Angriffen. Nach Angaben aus seinem Büro kam die Polizei auch persönlich vorbei, um eine Zeugenvernehmung durchzuführen. (dpa)