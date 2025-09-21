Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Görlitz fanden Polizisten verfassungsfeindliche Symbole. (Symbolbild)
In Görlitz fanden Polizisten verfassungsfeindliche Symbole. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
In Görlitz fanden Polizisten verfassungsfeindliche Symbole. (Symbolbild)
In Görlitz fanden Polizisten verfassungsfeindliche Symbole. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Unbekannte kleben Hakenkreuze auf Görlitzer Gehwege
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei entdeckt Hakenkreuze und rechtsextreme Plakate nahe einer Schule. Gegen die unbekannten Täter ermittelt der Staatsschutz.

Görlitz.

Unbekannte haben in Görlitz zwei große Hakenkreuze auf Gehwege geklebt. In der Melanchthonstraße stellte die Polizei das verbotene Symbol am Samstagmorgen in der Größe von 60 mal 60 Zentimeter fest, wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem waren an einem nahegelegenen Schulgebäude mehrere Plakate der rechtsextremen Kleinstpartei "Der Dritte Weg" angebracht. 

Kurze Zeit später fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe ein weiteres, 55 mal 55 Zentimeter großes Hakenkreuz. In beiden Fällen verwendeten die Täter Bastelkleber. 

Die Symbole wurden unkenntlich gemacht und die Plakate entfernt. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:56 Uhr
2 min.
Verfolgungsjagd in Görlitz endet mit Unfall und Festnahme
Der Fahrer des Autos wurde festgenommen. (Symbolbild)
Polizisten wollen ein Auto in Görlitz kontrollieren, doch der Fahrer hält nicht an. Die Verfolgung endet in einem Schuppen. Danach stellt sich heraus: Der Mann hat einiges auf dem Kerbholz.
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:08 Uhr
2 min.
RTL schneidet Szene mit Laura Dahlmeier aus Fernsehshow
Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. (Archivbild)
Wenige Monate vor ihrem Tod hat sich Laura Dahlmeier in einer Unterhaltungssendung mit Prominenten gemessen. Nach ihrem Tod beim Bergsteigen hat RTL die Szene jetzt aus Pietät entfernt.
05.09.2025
2 min.
Rund 1,1 Millionen Euro Schaden nach Feuer in Görlitz
Eine Bewohnerin erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. (Symbolbild)
In einem Gebäude mit Wohnungen, einem Supermarkt, einer Apotheke und einem Tierfutterladen bricht am Abend in Görlitz ein Feuer aus. Es gibt eine Verletzte, der Schaden ist groß.
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
Mehr Artikel