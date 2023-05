Unbekannte schmieren Hakenkreuz auf Bolzplatz in Zwickau

Nachdem Unbekannte auf einem Bolzplatz in Zwickau ein Hakenkreuz auf den Boden geschmiert haben, ermittelt der Staatsschutz. Die Täter hätten das verfassungsfeindliche Symbol am Freitagabend mit einer dunklen Substanz in drei Metern Größe auf den Boden gemalt, teilte die Polizei am Samstag mit. Um welche Art der Substanz es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. Zudem sei vor Ort gezündelt worden. (dpa)