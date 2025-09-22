Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Nacht wurde ein Fahrkartenautomat in Leipzig-Engelsdorf gesprengt – wer dahinter steckt, ist unklar. (Symbolbild)
In der Nacht wurde ein Fahrkartenautomat in Leipzig-Engelsdorf gesprengt – wer dahinter steckt, ist unklar. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
In der Nacht wurde ein Fahrkartenautomat in Leipzig-Engelsdorf gesprengt – wer dahinter steckt, ist unklar. (Symbolbild)
In der Nacht wurde ein Fahrkartenautomat in Leipzig-Engelsdorf gesprengt – wer dahinter steckt, ist unklar. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fahrkartenautomat wird komplett zerlegt, doch ob die Unbekannten Beute machen konnten, bleibt vorerst ein Rätsel.

Leipzig.

Unbekannte haben im Leipziger Stadtteil Engelsdorf einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Explosion gegen 2.40 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Leipzig-Engelsdorf in der Hans-Weigel-Straße. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört.

Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist wegen der starken Beschädigung bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
22.09.2025
1 min.
Leipziger Doppelhaushalt unter Auflagen genehmigt
Leipziger Doppelhaushalt unter Auflagen genehmigt. (Symbolbild)
Leipzig darf trotz geplanter Defizite investieren – unter strengen Auflagen. Was die Landesdirektion an Bedingungen stellt und wie viel Kredit die Stadt aufnehmen muss.
01.09.2025
1 min.
Vandalen sprengen Fahrkartenautomat in Geithain
Montagnacht ist ein Fahrkartenautomat in Geithain gesprengt worden.
Die nächtliche Explosion zerstörte den Automat. Der Inhalt wurde gestohlen. Schaden: rund 25.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Babette Philipp
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
Mehr Artikel