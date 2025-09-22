Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Leipzig

Ein Fahrkartenautomat wird komplett zerlegt, doch ob die Unbekannten Beute machen konnten, bleibt vorerst ein Rätsel.

Leipzig. Unbekannte haben im Leipziger Stadtteil Engelsdorf einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Explosion gegen 2.40 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Leipzig-Engelsdorf in der Hans-Weigel-Straße. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört.

Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist wegen der starken Beschädigung bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)