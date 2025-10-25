Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unbekannte haben in Markkleeberg einen Fahrkartenautomaten an einer Bahnstation gesprengt (Symbolfoto) Bild: David Young/dpa
Unbekannte haben in Markkleeberg einen Fahrkartenautomaten an einer Bahnstation gesprengt (Symbolfoto) Bild: David Young/dpa
Sachsen
Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Markkleeberg
Unbekannte sprengen an der S-Bahn-Station Markkleeberg Mitte einen Fahrkartenautomaten. Die Polizei untersucht derzeit, ob weiterhin Explosionsgefahr besteht.

Markkleeberg.

In Markkleeberg bei Leipzig haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten an einer S-Bahn-Station gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner in den frühen Morgenstunden einen Knall gehört und die Polizei verständigt. 

Die Schutz- und Kriminalpolizei untersucht derzeit, ob noch Sprengmittel vorhanden sind und eine Gefahr besteht. Der betroffene Bereich der Station Markkleeberg Mitte ist abgesperrt. Ein Betreten derzeit nicht möglich. Der Bahnverkehr läuft jedoch weiter. (dpa)

