Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Flugobjekt wurde bisher nicht gefunden. (Symbolbild)
Das Flugobjekt wurde bisher nicht gefunden. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Das Flugobjekt wurde bisher nicht gefunden. (Symbolbild)
Das Flugobjekt wurde bisher nicht gefunden. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
Unbekanntes Flugobjekt: Suche vorerst eingestellt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits am Sonntag sorgte ein unbekanntes Flugobjekt über dem Vogtland für einige Fragen. Auch zwei Tage später tappt die Polizei noch im Dunkeln.

Schöneck.

Die Suche nach dem unbekannten Flugobjekt bei Schöneck im Vogtland ist vorerst eingestellt worden. Es sei bisher nichts gefunden worden, hieß es von der Polizei. Über das weitere Vorgehen stimmen sich die Beamten jedoch weiterhin mit anderen Behörden ab. 

Bereits am Sonntagnachmittag hatten mehrere Menschen unabhängig voneinander ein Flugobjekt bei der Polizei gemeldet. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde der Bereich weiträumig abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Dabei kamen auch ein Hubschrauber, eine Drohne und eine Hundestaffel zum Einsatz. 

Verletzt wurde niemand. Auch gibt es laut der Polizei keine Hinweise auf vermisste Menschen. Es wird weiterhin geprüft, worum es sich bei dem Flugobjekt handeln könnte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:12 Uhr
3 min.
Vermeintliches Flugobjekt im Vogtland: „Wir waren wie erstarrt“
47 Kameraden der Feuerwehren Markneukirchen, Schöneck und Marieney waren am Sonntagabend im Einsatz.
Ein Mann aus Gunzen hat nach der Sichtung am Sonntagnachmittag die Polizei gerufen. Dabei wollte er eigentlich nur einen Dampfzug fotografieren.
Daniela Hommel-Kreißl
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
10:44 Uhr
2 min.
Renault Trafic wechselt auf elektrische Plattform
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht.
Flacher, wendiger und natürlich voll elektrisch: Renault stellt den Trafic mit der vierten Generation auf einen flachen Akku-Boden und macht den Transporter so fit für die Zukunft.
10:30 Uhr
1 min.
Sternwarte Hartha nimmt Kinder zum Mond mit
Bei guter Sicht öffnet sich die Kuppel. Im Bild: Hans-Dieter Köhler am Spiegelteleskop.
Mit Angeboten sowohl für junge Sternengucker als auch Erwachsene wollen die Hobbyastronomen Besuchern die Magie des Universums nahebringen.
Marion Gründler
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
Mehr Artikel