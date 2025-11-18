Unbekanntes Flugobjekt: Suche vorerst eingestellt

Bereits am Sonntag sorgte ein unbekanntes Flugobjekt über dem Vogtland für einige Fragen. Auch zwei Tage später tappt die Polizei noch im Dunkeln.

Schöneck. Die Suche nach dem unbekannten Flugobjekt bei Schöneck im Vogtland ist vorerst eingestellt worden. Es sei bisher nichts gefunden worden, hieß es von der Polizei. Über das weitere Vorgehen stimmen sich die Beamten jedoch weiterhin mit anderen Behörden ab.

Bereits am Sonntagnachmittag hatten mehrere Menschen unabhängig voneinander ein Flugobjekt bei der Polizei gemeldet. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde der Bereich weiträumig abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Dabei kamen auch ein Hubschrauber, eine Drohne und eine Hundestaffel zum Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Auch gibt es laut der Polizei keine Hinweise auf vermisste Menschen. Es wird weiterhin geprüft, worum es sich bei dem Flugobjekt handeln könnte. (dpa)