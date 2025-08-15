Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viele Stellen für Kirchenmusiker bleiben unbesetzt. (Symbolbild)
Viele Stellen für Kirchenmusiker bleiben unbesetzt. (Symbolbild) Bild: Katie Adkins/AP/dpa
Viele Stellen für Kirchenmusiker bleiben unbesetzt. (Symbolbild)
Viele Stellen für Kirchenmusiker bleiben unbesetzt. (Symbolbild) Bild: Katie Adkins/AP/dpa
Sachsen
Unbesetzte Studienplätze für Kirchenmusik in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Gottesdienst ohne Musik – für viele undenkbar. Für die musikalische Begleitung verantwortlich sind Kirchenmusiker, die jedoch an vielen Stellen fehlen. Wie steht es um den Nachwuchs in Sachsen?

Dresden/ Leipzig.

In Sachsen ist der Nachwuchs bei Kirchenmusikern ins Stocken geraten. Sowohl an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy (HMT) in Leipzig als auch an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden blieben Studienplätze unbesetzt, wie eine Anfrage ergab.

An der HMT blieben demnach bereits im Studienjahr 2024/25 fünf der 29 Plätze in kirchenmusikalischen Studiengängen frei. In Dresden studieren ab kommendem September rund 40 Frauen und Männer im Direktstudium Kirchenmusik, auch hier wären mehr möglich. 

Attraktive Stellenangebote bereits während der Ausbildung

Dabei haben die Absolventen nach dem Abschluss eine Anstellung so gut wie sicher, wie der Direktor des kirchenmusikalischen Instituts, Thomas Lennartz, sagte. Demzufolge bekämen die Studierenden der HMT bereits während der Ausbildung Jobangebote: "Absolventen bekommen hochattraktive Stellen ohne große Berufserfahrung." Früher hätten diese Stellen deutlich mehr Vorerfahrung erfordert. 

Obwohl in Sachsen bereits Stellen im Bereich Kirchenmusik gekürzt worden seien, blieben viele frei, erläuterte Matthias Drude, Prorektor der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden.

Neuen Nachwuchs gewinnen

An der Hochschule für Kirchenmusik Dresden soll es ab kommendem Jahr ein neues Profil im kirchenmusikalischen Studium geben. Mit einem Schwerpunkt auf Jazz, Rock und Pop soll laut Drude der Personenkreis erweitert werden: "Seit Jahren gewinnt christliche Popularmusik in den Kirchgemeinden an Bedeutung".

Die HMT in Leipzig bietet Schnuppertage und -workshops an, um Nachwuchs zu begeistern. Damit könne aber nicht jeder erreicht werden: "Kirchenmusikalische Ausbildungsgänge sind ein Baustein. Es muss früher angesetzt werden – bei Kirchen und in der Familie", betonte Lennartz. Letztendlich sei der kirchliche Hintergrund entscheidend und nicht jeder für ein Studium in Kirchenmusik zu gewinnen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:25 Uhr
2 min.
Bodenpersonal von Ryanair in Spanien streikt
Der Streik des Bodenpersonals für Ryanair in Spanien hatte zunächst kaum Auswirkungen für die Passagiere. Es gab leichte Verspätungen, aber von gestrichenen Flügen wurde nichts bekannt.
Mitten in der Urlaubssaison starten Mitarbeiter des Bodenpersonals in Spanien einen Streik. Die Auswirkungen dürften sich jedoch in Grenzen halten. Das liegt auch an einer staatlichen Vorgabe.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
13.08.2025
3 min.
Studie: Über 60 Prozent der Absolventen bleiben in Sachsen
Mehr als 60 Prozent der Absolventen sächsischer Hochschulen bleiben für ihr Berufsleben zunächst in Sachsen (Archivbild).
Der zuständige Minister spricht von einem "Klebeeffekt". Fakt ist: Ein Großteil der Absolventen sächsischer Hochschulen hält dem Freistaat die Treue und nimmt hier eine Arbeit auf.
14:34 Uhr
3 min.
Stellenabbau an Flughäfen - Forderung an Bund
Die Mitteldeutsche Flughafen AG muss Beschäftigte entlassen. (Symbolbild)
Insgesamt arbeiten derzeit etwa 1.300 Menschen an den Flughäfen Halle/Leipzig und Dresden. Etwa jeder Achte soll nun noch in diesem Jahr seinen Job verlieren. Die CDU ist besorgt.
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
Mehr Artikel