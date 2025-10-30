Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Carmen Zander mit einem ihrer Tigerwelpen im April. Vor Gericht wird ihr vorgeworfen die Tiere unerlaubterweise gegen Geld zur Schau gestellt zu haben.
Carmen Zander mit einem ihrer Tigerwelpen im April. Vor Gericht wird ihr vorgeworfen die Tiere unerlaubterweise gegen Geld zur Schau gestellt zu haben. Bild: Ulf Dahl
Sachsen
Unerlaubte Show mit Raubkatzen? Sachsens „Tigerkönigin“ Carmen Zander vor Gericht
Redakteur
Von Josua Gerner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die gebürtige Chemnitzerin hält zehn Tiger in der Nähe von Leipzig. Ihr wird vorgeworfen diese unerlaubt zu kommerziellen Zwecken zur Schau gestellt zu haben. Wie fiel das Urteil aus?

Mit brüchiger Stimme nennt Carmen Zander ihren Namen, ihren Geburtsort – Karl-Marx-Stadt – und ihre aktuelle Adresse in Leipzig. Ansonsten spricht vor allem Zanders Anwalt Jörg Glogowski mit der vorsitzenden Richterin Carmen Grell im Amtsgericht Eilenburg. Der 52-jährigen Carmen Zander wird vorgeworfen, gegen das Bundesnaturschutzgesetz...
