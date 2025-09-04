Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Geisterfahrer krachte auf der A14 Richtung Leipzig frontal in einen Transporter.(Symbolbild)
Ein Geisterfahrer krachte auf der A14 Richtung Leipzig frontal in einen Transporter.(Symbolbild) Bild: Daniel Vogl/dpa
Ein Geisterfahrer krachte auf der A14 Richtung Leipzig frontal in einen Transporter.(Symbolbild)
Ein Geisterfahrer krachte auf der A14 Richtung Leipzig frontal in einen Transporter.(Symbolbild) Bild: Daniel Vogl/dpa
Sachsen
Unfall durch Falschfahrer auf A14 bei Leisnig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Transporter möchte auf der Autobahn Richtung Leipzig einen Lastwagen überholen - dann kommt ihm ein Auto entgegen. Was ist passiert?

Leising.

Ein Falschfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 14 zwischen Leisnig und Mutzschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige auf der linken Fahrbahn in der Gegenrichtung unterwegs und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus den Trümmern. Die 39 und 37 Jahre alten Insassen wurden leicht verletzt. Wie der Geisterfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar. 

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die A14 Richtung Leipzig ist nach dem Unfall am Donnerstagmorgen wieder frei befahrbar. 

Ermittelt wird gegen den 52-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
1 min.
Transporter-Fahrer stirbt bei Unfall auf A38
Auf der A38 bei Leipzig hat ein Unfall mit einem Lkw und einem Transporter die Autobahn lahmgelegt (Symbolbild)
Ein schwerer Crash auf der A38 bei Leipzig legt den Verkehr lahm. Ein Lkw und ein Transporter stoßen zusammen - einer der Fahrer stirbt am Unfallort.
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
27.08.2025
1 min.
Acht Verletzte bei Auffahrunfall auf A13
Auf der A13 ist ein Transporter umgekippt, nachdem er auf einen Schilderwagen aufgefahren war. (Symbolbild)
Ein Transporter prallt auf der A13 in einen Schilderwagen – acht Menschen werden verletzt, vier davon schwer. Die Polizei prüft, ob der Fahrer Drogen konsumiert hatte.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel