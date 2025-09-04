Unfall durch Falschfahrer auf A14 bei Leisnig

Ein Transporter möchte auf der Autobahn Richtung Leipzig einen Lastwagen überholen - dann kommt ihm ein Auto entgegen. Was ist passiert?

Leising. Ein Falschfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 14 zwischen Leisnig und Mutzschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige auf der linken Fahrbahn in der Gegenrichtung unterwegs und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus den Trümmern. Die 39 und 37 Jahre alten Insassen wurden leicht verletzt. Wie der Geisterfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die A14 Richtung Leipzig ist nach dem Unfall am Donnerstagmorgen wieder frei befahrbar.

Ermittelt wird gegen den 52-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa)