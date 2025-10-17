Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock. (Symbolbild)
Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock. (Symbolbild)
Sachsen
Unfall mit Pferdetransporter – Senior schwer verletzt
Ein Lastwagen fährt nördlich von Leipzig an einem Radfahrer vorbei, als sich plötzlich eine Laderampe öffnet. Der 83-Jährige stürzt und wird schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Trebsen/Mulde.

Nachdem die Laderampe eines Pferdetransporters auf sein Elektrorad gefallen war, ist ein Mann in Trebsen/Mulde (Landkreis Leipzig) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Lastwagen fuhr am Donnerstag an dem 83-Jährigen vorbei, als sich die Rampe öffnete – vermutlich wegen mangelnder Sicherung, wie die Polizei mitteilte. 

Unklar war zunächst, ob der Radfahrer fuhr oder stand. Den Angaben zufolge erfasste die rechte Aufstiegsrampe das E-Bike, der 83-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Pferde waren den Angaben zufolge keine an Bord. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Mehr Artikel