Ungemütlicher Wochenbeginn in Sachsen

Die Woche startet mit Schnee und Regen. Zur Wochenmitte kehrt jedoch der Frühling mit viel Sonnenschein zurück.

Leipzig.

Nach einem ungemütlichen Wochenstart mit Schnee in den Mittelgebirgen und Regen wird es in Sachsen bis zur Wochenmitte deutlich freundlicher. In der Nacht sind auf dem Fichtelberg, dem mit 1.215 Meter höchsten Berg Sachsens, etwa drei Zentimeter Neuschnee gefallen, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Die weiße Pracht werde aber im Laufe des Montags rasch wieder schmelzen.

Im Erzgebirge wird es der Vorhersage zufolge im Tagesverlauf bei null bis fünf Grad längere Zeit regnen. Sonst werden fünf bis zehn Grad erwartet. In der Nacht kann es bei bis zu minus zwei Grad und überfrierender Nässe glatt werden.

Doch bei neun bis 14 Grad wird schon der Dienstag zeitweise heiter und niederschlagsfrei. Am Mittwoch gibt es nach Auflösung von Dunst und Nebel viel Sonne und Höchsttemperaturen von 13 bis 17, im Bergland bis zwölf Grad. (dpa)