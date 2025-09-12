Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback

Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.

Leipzig. Mit Tränen in den Augen hat Unheilig-Sänger Der Graf bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig sein Bühnen-Comeback gefeiert. Nach dem neuen Song "Wunderschön" rang er sichtlich um Fassung. "Ich fühle mich wie so ein kleiner Junge, der in so einen Süßwarenladen kommt, und du spürst in dem Augenblick, was dir so lange Zeit gefehlt hat", sagte er. Es tue ihm sehr leid, dass ihn die Emotionen übermannen, "aber das ist halt Musik und das ist das, was ich liebe".

In seiner Ansprache erzählte er zudem, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Frau sei. Sie kenne ihn, seit sie Kinder waren, und gebe ihm vor Auftritten die nötige Kraft. Zum Abschluss des Abends sang der Graf zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester ein Medley mit seinen alten Hits. Die Band Unheilig stammt aus Aachen.

Der Graf hatte 2014 eigentlich seinen Abschied vom Musikgeschäft verkündet. 2016 gab er in Köln sein letztes Konzert. Anfang dieses Jahres brachte ihn ein Aufenthalt in der Notaufnahme zum Umdenken, wie er der dpa kürzlich sagte.

Hinter dem Preis Goldene Henne stehen der MDR und die Zeitschrift "Super Illu". Die Auszeichnung wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an. Der Name erinnert an die DDR-Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann (1937-1991). (dpa)