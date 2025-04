Uniklinikum Leipzig will KI-Kompetenz in der Medizin bündeln

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz soll Medizinern bei der Diagnostik und der Patientenversorgung helfen. In Leipzig soll die Kompetenz gebündelt werden.

Leipzig.

Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) richtet eine spezielle Abteilung für Künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin ein. Damit soll die KI-Kompetenz gebündelt werden, wie das UKL mitteilte. Vorrangiges Ziel sei es, wissenschaftlich fundierte KI-Lösungen für die Patientenversorgung zu finden und zum Einsatz zu bringen.

"In unserer gerade verabschiedeten Digitalisierungsstrategie haben wir uns unter anderem zum Ziel gesetzt, verstärkt KI in der Diagnostik und klinischen Entscheidungsunterstützung zu implementieren und so die Versorgung weiter zu verbessern", erläuterte Robert Jacob, Kaufmännischer Vorstand des UKL. (dpa)