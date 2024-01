Union Halle-Neustadt verliert mit 30:31 gegen Buxtehude

Halle. Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben im Kampf um den Klassenerhalt zwei wichtige Punkte liegen gelassen. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Buxtehuder SV unglücklich mit 30:31 (16:15) und verpassten durch die sechste Saisonniederlage den Sprung ins gesicherte Mittelfeld. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Charlotte Kähr (8), Maj Rika Nielsen (6/3), Teresa von Prittwitz und Sinah Hagen (je 4). Für die Hallenserinnen erzielten Alexandra Lundstrom (8/5), Cara Reuthal (5), Lilli Röpcke und Helena Mikkelsen (je 4) die meisten Tore.

Die Gastgeberinnen starteten furios und lagen nach fünf Minuten mit 5:1 vorn. Doch Buxtehude hatte nur sechs Minuten später den 5:5-Ausgleich geschafft. Danach konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Die Hallenserinnen erspielten sich nach dem Seitenwechsel eine 21:19-Führung (39.). Doch mit einem 4:1-Lauf auf 23:22 (46.) wendete Buxtehude das Blatt. Der SV Union lag in der Schlussviertelstunde nicht mehr in Führung und geriet eine Minute vor dem Ende entscheidend mit 28:31 in Rückstand. (dpa)