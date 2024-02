Unions Dirk Zingler über Bjelica-Verbleib: "Gehe davon aus"

Trainer Nenad Bjelica fehlt dem 1. FC Union Berlin nach seinem Aussetzer weiter gesperrt. Club-Präsident Dirk Zingler äußert sich zur Zukunft des Kroaten - und vermeidet ein klares Bekenntnis.

Leipzig.

Club-Präsident Dirk Zingler rechnet trotz des aufsehenerregenden Aussetzers von Nenad Bjelica vorerst mit einem Verbleib des Cheftrainers beim 1. FC Union Berlin. "Wir haben Nenad Bjelica verpflichtet, damit er uns in der Klasse hält. Ich glaube, dass die Entscheidung darüber erst im Mai fällt. Also gehe ich mal davon aus, dass er selbst dann noch auf dem Platz sitzt", sagte Zingler am Sonntag bei DAZN über die Zukunft des 52 Jahre alten Kroaten. Bjelica fehlte seinem Team in der Partie bei RB Leipzig erneut gesperrt.