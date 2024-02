Unruhe bei Lok Leipzig: Auch Trainer Civa muss gehen

In der vergangenen Woche musste bei Lok Leipzig Präsident Torsten Kracht gehen. Nun wurde auch Trainer und Sportdirektor Almedin Civa freigestellt.

Leipzig.

Die Unruhe beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig geht weiter. Wenige Tage nach der Abberufung von Präsident Torsten Kracht muss auch Trainer und Sportdirektor Almedin Civa gehen. Das teilte der Club am Montag mit. Begründet wurde der Schritt mit der sportlichen Situation. Leipzig steht nur auf Platz 15, der unter Umständen am Saisonende zum Abstieg in die Oberliga führen könnte.