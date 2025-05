Unruhiges Wochenendwetter mit Gewittern kündigt sich an

Starkregen, Hagel, Sturmböen - am Wochenende könnte es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeitweise unangenehm werden. Wann soll es wo gewittern?

Leipzig. Das Wetter zeigt sich am Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von seiner unruhigen Seite. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) muss örtlich mit Schauern und teils auch kräftigen Gewittern gerechnet werden, die Unwettercharakter annehmen können. Einen Trost gibt es: Mit Höchstwerten von 25 bis 28 Grad werden der Sonnabend und der Sonntag sommerlich warm.

Die Gewitterneigung steige im Laufe des Wochenendes an, sagte ein Meteorologe des DWD in Leipzig. Am Samstag müsse zunächst im Bergland mit Gewittern gerechnet werden. Im südlichen Sachsen-Anhalt sowie im Tiefland in Sachsen und Thüringen sei die Gefahr bis zum Abend eher gering. Dann nehme sie von Westen her zu. Am Sonntag soll das Gewittergeschehen seinen Höhepunkt erreichen. Ab Montag beruhige sich die Lage langsam. (dpa)