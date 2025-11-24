Unterstützung für die Region: "Leser helfen"

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Der Verein "Leser helfen" engagiert sich seit nunmehr fast 30 Jahren in der Region. Unterstützt werden vor allem Menschen, die behindert oder unverschuldet in Not geraten und dringend auf Hilfe angewiesen sind. Zudem fördert der Verein soziale Projekte, für die es aus staatlichen Töpfen kein Geld gibt, die aber Unterstützung verdienen. Allein bei den Spendenaktionen am Ende des vergangenen Jahres konnten wir uns wieder über mehr als 320.000 Euro freuen! Mit diesem Geld haben wir alle in der letztjährigen Spendenaktion vorgestellten Hilfsprojekte umgesetzt. So konnten wir fünf Familien, die schwerstbehinderte Kinder bzw. Angehörige haben, jeweils mit einem rollstuhlgerechten Auto helfen. Ein Verein, der sehbehinderten Menschen Auszeiten ermöglicht, unterstützten wir beim Kauf eines Kleinbusses. Eine Familie erhielt finanzielle Unterstützung beim behindertengerechten Umbau ihres Bades. Zudem konnte ein Verein, der Kinder und Jugendliche in einer heilpädagogischen Wohngruppe betreut, projektgebunden Geld erhalten. Dank freier Spenden finanzierte der Verein "Leser helfen" 2025 zudem sieben weitere Projekte in der Region. Auch wenn der Alltag in den zurückliegenden Jahren für alle Menschen immer teurer geworden ist, so hoffen wir sehr, dank Ihrer Solidarität auch in diesem Jahr wieder Familien und Vereinen helfen zu können, die Hilfe dringend nötig haben. Dafür bitten wir Sie um Spenden - und bedanken uns schon jetzt ganz herzlich dafür!

Ihr Udo Lindner

