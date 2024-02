"Unvermeidbar": Harzer Schmalspurbahnen erhöhen Preise

Ein Harzausflug bedeutet für viele auch eine Fahrt mit den Schmalspurbahnen. Auch Pendler nutzen das Angebot. Das Unternehmen passt nun seine Preise an.

Wernigerode.

Das Fahren mit den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) wird teurer. Anders als im Vorjahr steigen nicht nur die Preise für alle Fahrtangebote zum Brocken - auch die Preise für die Harzquer- und Selketalbahn werden teilweise zum 1. März angehoben, wie das Bahnunternehmen am Dienstag in Wernigerode mitteilte. Gründe seien Anpassungen an die wirtschaftliche Entwicklung, die unvermeidbar seien, hieß es.