Unwetter in Sachsen: Heute kommen Gewitter, Starkregen und Sturmböen

Im Freistaat wird es am Donnerstag ab dem Nachmittag teils äußerst ungemütlich. Was heute auf Sachsen zukommt und wie es danach weitergeht.

Chemnitz. Sachsen stehen am heutigen Donnerstag Unwetter ins Haus. Das berichtet Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der „Freien Presse“ am frühen Morgen.

Laut dem DWD-Experten ziehen ab dem Nachmittag Gewitter von Westen her in den Freistaat, diese werden von Sturmböen begleitet. Diese erreichen bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Auch kann es zu Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmetern innerhalb kurzer Zeit sowie kleinkörnigem Hagel kommen. Die Tageshöchsttemperaturen heute: um die 30 Grad.

Orkanböen mit über 100 km/h

Aufgepasst: Lokal können die Gewitter unwetterartig ausfallen, dann mit bis zu 30 Litern pro Quadratmetern, größerem Hagel (um die 2 Zentimeter) und orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern.

Welche Regionen davon betroffen sind, lässt sich jedoch nicht sagen, so Balders. Darum gilt heute unter anderem für die Besucher des Bergstadtfestes in Freiberg: Behalten Sie den Himmel genau im Auge. In der Nacht auf Freitag ziehen die Gewitter nach Osten ab: „Dann herrscht wieder Ruhe.“ Und danach?

Am Freitag können hier und da nochmals Schauer auftreten. Balders gibt Entwarnung: „Das ist aber nur ein bisschen Regen. Keine Unwetter mehr.“ Das Thermometer sinkt spürbar ab, auf dann noch 24 Grad.

Am Wochenende wieder bis zu 30 Grad

Das Wochenende zeigt sich dann freundlich und niederschlagsfrei. Am Samstag sind bis zu 28 Grad möglich, am Sonntag bis zu 30.

Wie geht‘s weiter? Eine dauerhafte Hochdrucklage mit Temperaturen jenseits der 30 Grad ist nicht zu erwarten: „Die heiße Luft, die sich jetzt vor allem am Wochenende aufbaut, wird nächste Woche zum Dienstag oder spätestens Mittwoch wieder ausgeräumt werden durch Kaltfronten und Gewitter.“

Danach wird es kühler – aber nur ein wenig. Mit Werten um die 28 Grad beliebt es sommerlich heiß. (phy)