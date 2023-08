Unwetter in Sachsen und Thüringen: Straßen gesperrt

Leipzig/Erfurt. Bei lokalen Unwettern mit Windböen, Hagel und Starkregen sind am Dienstabend in Sachsen und Thüringen Bäume entwurzelt und Straßen überflutet worden. Wasser lief in Keller und Tiefgaragen. In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt kam der Öffentliche Nahverkehr fast vollständig zum Erliegen. "Busse und Bahnen stehen bis auf eine Strecke still", sagte ein Sprecher der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste blockierten Straßen, Schienen und Oberleitungen. "Die Aufräumarbeiten laufen." Wie lange es dauere, bis der Stadtverkehr wieder laufe, "kann ich nicht sagen".

In Hummelshain (Saale-Holzland-Kreis) regnete es 41 Liter innerhalb einer Stunde, in Plauen (Vogtland) 36 Liter in einer halben Stunde, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig berichtete. "Es ist noch nicht vorbei."

Auch im Erzgebirgskreis behinderten nach Auskunft der Chemnitzer Polizeidirektion auf Straßen gefallene Bäume oder Äste oder hochgedrückte Gullydeckel mancherorts zeitweise den Verkehr, etwa im Bereich Aue-Bockau. Dort war auch die Bundesstraße 283 voll gesperrt, weil Bäume oder Teile davon die Fahrbahn blockierten. In Plauen wurde eine Frau leicht verletzt, als ein Baum auf ihr Auto stürzte, berichtete ein Polizeisprecher in Zwickau.

Die Gefahr punktueller Unwetter hält laut DWD bis mindestens Donnerstag an, "die Temperaturen gehen runter". Zum Wochenende hin beruhige sich die Lage dann wieder. (dpa)