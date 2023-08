Unwetter Thüringen: Erfurter ÖPNV ruhte, Parkanlagen-Gefahr

Wieder ziehen Unwetter über Deutschland - und es trifft auch Thüringen. Starkregen sorgt für überflutete Straßen und Keller, in Erfurt kommt der ÖPNV nahezu zum Erliegen.

Erfurt. Bei einem Unwetter mit Windböen, Hagel und Starkregen sind am Dienstabend in Thüringen Bäume entwurzelt und Straßen überflutet worden - vor allem in der Landeshauptstadt. In Erfurt kam der Öffentliche Nahverkehr vorübergehend fast vollständig zum Erliegen. "Busse und Bahnen stehen bis auf eine Strecke still", sagte ein Sprecher der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH am frühen Abend. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste blockierten Straßen, Schienen und Oberleitungen. Im Verlauf des Abends normalisierte sich die Lage auf den meisten Linien wieder.

Wegen Gefahren durch möglicherweise beschädigte Bäume warnten die Feuerwehr sowie das Garten- und Friedhofsamt in Erfurt davor, Parkanlagen, Wälder und Friedhöfe zu betreten. "Außerdem sollen Spielplätze und Parkanlagen sowie Bäume im Allgemeinen zunächst gemieden werden", teilte die Stadt am Abend mit. Der Egapark bleibt am Mittwoch geschlossen. Die Aufräumarbeiten der Feuerwehr würden mindestens bis in die frühen Morgenstunden andauern, so die Stadt.

In der Landeseinsatzzentrale der Polizei gingen etwa zwischen 17.45 Uhr und 18.45 rund 60 Notrufe ein, wie es hieß - vor allem wegen umgestürzter Bäume in verschiedenen Erfurter Stadtteilen. Der Wind deckte in der Landeshauptstadt auch Teile von Dächern ab, verschob Gegenstände im Freien und beschädigte Autos. Verletzte habe es nach bisherigem Kenntnisstand nicht gegeben.

Laut Mitteilung der Stadt zog das Unwetter ohne große Vorlaufzeit von Westen über Erfurt hinweg. "Es brachte Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde und Hagelkörner bis zu einem Zentimeter Durchmesser mit sich. Lokal regnete es bis zu 90 Liter auf dem Quadratmeter", hieß es. Das Strom- und Gasnetz der Stadtwerke sei aber intakt geblieben.

Die Feuerwehr mahnte zu Vorsicht in vollgelaufenen Kellern. "Es besteht Gefahr durch nicht sichtbare Löcher, aufgeschwommene und nicht mehr vorhandene Gullydeckel sowie durch Stromschläge." Und: Vorsicht auch vor losen Teilen an Dächern. Es gebe mehrere abgedeckte Dächer. "Bitte überlassen Sie die Begutachtung und Erstmaßnahmen den Fachleuten", sagte Feuerwehrsprecher Lars Angler laut Mitteilung.

Auch im Bereich Gebstedt/Bad Sulza (Weimarer Land) habe das Unwetter erhebliche Schäden verursacht, so die Polizei. Es seien dort eine Vielzahl von Bäumen umgestürzt, viele Dächer abgedeckt sowie sonstige unwetterbedingte Schäden verursacht worden, teilte die Polizei mit. Betroffen seien vor allem Privathäuser und landwirtschaftliche Betriebe. Es sei aktuell nicht absehbar, wann das Schadensausmaß konkretisiert werden könne.

In Hummelshain (Saale-Holzland-Kreis) gab es 41 Liter Regen innerhalb einer Stunde, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig berichtete. Die Gefahr punktueller Unwetter hält laut DWD bis mindestens Donnerstag an, "die Temperaturen gehen runter". Zum Wochenende hin beruhige sich die Lage dann wieder. (dpa)