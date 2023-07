Unwetter verursacht Schäden im Schlosspark Pillnitz

Dresden. Ein Unwetter mit Sturm und Hagel hat am Mittwoch im Schlosspark Pillnitz in Dresden beträchtliche Schäden verursacht. Nachdem Besucher den Park bereits am Donnerstag nicht besuchen konnten, soll er nun auch am Freitag geschlossen bleiben, wie Schlösserland Sachsen mitteilte. Allerdings sollen die Museen geöffnet bleiben. Demnach kam es zu massiven Astabbrüchen, vor allem im Lustgarten, im Englischen und im Chinesischen Garten.

"An diesen Bäumen sind dadurch Langzeitschäden zu erwarten", teilte eine Sprecherin mit. An insgesamt 60 Bäumen seien Äste durch den Sturm herabgefallen oder noch in Baumkronen aufgehängt. "Das Pillnitzer Gärtnerteam und alle Mitarbeitenden sind erschüttert über die Schäden", hieß es. Sachbeschädigungen gab es zudem an einem Hubsteiger und einem abgestellten Auto. Im Schlossmuseum gingen zwei Fenster zu Bruch. Zudem wurde im Lustgarten eine Bank von einem herabfallenden Ast zerstört.

Schloss Pillnitz ist die einstige Sommerresidenz der sächsischen Herrscher. Hier verschmilzt die Architektur des Fernen Ostens mit der des späten Barock. Pillnitz befindet sich nur wenige Kilometer außerhalb des Dresdner Stadtzentrums direkt an der Elbe. Ein Lustgarten wird von drei Palais begrenzt. Im Berg- und Wasserpalais residiert heute das Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, während sich im Neuen Palais eine Ausstellung dem höfischen Leben und der Geschichte der Anlage widmet. (dpa)