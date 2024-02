Unwetterwarnung in Sachsen: Hier drohen heute Orkan-Böen

Am Sonntag wird es in Teilen des Freistaats ungemütlich. Es liegt eine Unwetterwarnung vor.

Chemnitz.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am heutigen Sonntag in ganz Sachsen vor Sturmböen. Oberhalb von 600 Metern Höhe treten laut DWD Böen mit Geschwindigkeiten um die 70 Stundenkilometer auf, der Wind bläst aus westlicher Richtung. In exponierten Lagen seien Windgeschwindigkeiten bis zu 85 km/h möglich. Die Warnung gilt bis zum morgigen Montag, 10 Uhr.